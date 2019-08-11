«Солнышки-подсолнушки своими руками» из мыла будут делать в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Центр поддержки онкопациентов «Во имя жизни» приглашает брестчан на мастер-класс «Солнышки-подсолнушки своими руками».





Если Вы хотите научиться делать мыло самостоятельно, используя безопасные и экологичные ингредиенты, любите творчество, ждем вас 20 августа в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района Бреста (ул. Советская, 53, вход со двора) к 15.00.

В программе мастер-класса:

знакомство с технологией приготовления мыла,

совместное творчество,

изготовление трех вариантов мыла «Подсолнух».

Подсолнух – это цветок, который всегда тянется к свету. Приглашаем зарядиться радостью и вдохновением!

Вход свободный

Предварительная запись желательна по телефону +375-29-752-15-88 и +375-29-627-80-35 либо по e-mail: oncopatient.by@gmail.com.







Ведущая встречи - Ирина Жихар, руководитель ЦПО "Во имя жизни".