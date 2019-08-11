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Инфляция в июле составила всего 0,2%. Что подорожало, а что подешевело в прошлом месяце
12.08.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В июле индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с июнем 2019-го составил 100,2%. Годовая инфляция сейчас на уровне 5,9%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Инфляция в июле составила 0,2%. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то этот показатель достиг 3,1%. Годовая инфляция, то есть по отношению к июлю 2018 года, составила 6%.
Больше всего за месяц подорожали услуги — на 0,7%, а с начала года на 4,8%. С июля прошлого года цены на услуги выросли на 7,3%. Продукты за июнь стали дороже на 0,1%, а по отношению к концу прошлого года — на 2,9%. С июля прошлого года показатель достиг отметки 6,7%. Непродовольственные товары за последний месяц подешевели — на 0,1%. В сравнении с декабрем цены выросли на 2,9%, а по отношению к июлю прошлого года показатель составил 4,1%.
Базовый индекс потребительских цен, который исключает изменение цен на некоторые товары и услуги, подверженные влиянию сезонности и административно регулируемые, по сравнению с июнем составил 100,2%, а с прошлогодним декабрем — 102,3%.
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В июле индекс потребительских цен на товары и услуги по сравнению с июнем 2019-го составил 100,2%. Годовая инфляция сейчас на уровне 5,9%. Об этом сообщает Национальный...
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