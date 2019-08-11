В Кировском районе рассчитывают на хорошую прибыль от реализации урожая яблок

Источник материала: Кировец











Скоро — Яблочный Спас. Ранние сорта в садах — в самом соку. В ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского», что в Кировском районе, уже собрано и реализовано через фирменную торговую сеть более 100 т яблок. На первый взгляд немало, но директор открытого акционерного общества Александр Багель говорит, что в прошлом году урожай был значительно богаче. Но! По словам Александра Ивановича, год назад заготовители давали за килограмм яблок максимум Br0,06. Нынче же цена значительно выше. Хозяйство пока сдавало потребсоюзу и перерабатывающим предприятиям паданку по Br0,23 за кг. За отборную продукцию, понятно, заплатят больше. Так что «Рассвету» такой спрос — только на пользу.

Яблоневый сад в хозяйстве занимает площадь 223 га. Его обслуживают 20 работников. Однако в период сбора урожая привлекают еще до 60 человек в день — как из своего коллектива, так и со стороны. Дополнительный заработок может быть солидным: скажем, в прошлом году люди получили от Br400 до Br600.

Снимаемые сейчас яблоки, продолжает Александр Багель, отправятся в торговые сети:

— Мы ведем переговоры о том, чтобы наша продукция была представлена в магазинах страны. Возможно, плоды не такие красивые, как польские, но зато куда более полезные — за счет того, что в меньшей степени подвергались различным обработкам. Яблоки будем поставлять не только в различные сети, но и на перерабатывающие предприятия. Нам постоянно звонят желающие купить продукт. Более того, несколько перерабатывающих заводов борются за наши яблоки: для того чтобы выполнить план, им необходимо сырье. Продадим тому, кто предложит большую цену.

Из плодовой продукции в «Рассвете» выращивают не только яблоки. Хозяйство уже продало переработчикам 20 т черной смородины. А чуть позже, когда плоды созреют, здесь приступят к сбору груш. Они также отправятся на прилавки белорусских магазинов.

Лилия Гулинская, начальник отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:

— Общая площадь яблоневых садов на Могилевщине — 5 тыс. га. В прошлом году в области собрали 15 тыс. т яблок. Нынче же на такой результат не надеемся. Во время засухи очень много завязей осыпалось. Потому ожидаем, что хозяйства области соберут 9 тыс. т. Лидером должен стать «Рассвет».

СБ