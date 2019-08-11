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Грязь, мяч и адреналин: на празднике моря под Гродно сыграли в болотный футбол
12.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Веселая забава или экстремальная игра. В Беларуси прошел турнир по болотному футболу. В этом виде спорта своя специфика, поэтому здесь свои профессионалы. Но в этот раз в Гродненскую область Беларуси приехали исключительно любительские команды. Подробнее – в материале спортивного обозревателя «МИР 24» Дмитрия Калугина.
На соревнования заявились более 20 команд, четыре из которых женские. Поле размером с минифутбольную площадку покрывают грязью и обильно заливают водой. На таком покрытии комбинировать с мячом сложно, и игра превращается в настоящую битву. Со стороны кажется, что участники матча от души веселятся, но это обманчивое впечатление: болотный футбол очень энергозатратный вид спорта.
К слову, профессиональные
«Мы простые ребята, которые любят футбол. Почти все мы из одной деревни. Мы приехали сюда, в первую очередь, потому, что мы любим футбол, мы верим в футбол. Болотный футбол нам очень подходит», – указал участник турнира Игорь.
Турнир по болотному футболу в Гродненской области проводился в рамках традиционного праздника моря. В его программе различные соревнования, в том числе и такое, как заплыв на чем попало.
Это шоу - главное зрелище фестиваля «Праздник моря». Моря, правда, нет, но для самодельных судов хватает и живописного Августовского канала, который связывает реки Неман и Вислу. Фантазию участников организаторы не ограничивали. Главный приз достался макету легендарного танка Т-34. В год 75-летия освобождения Беларуси это особенно символично.
Добавим, что фестиваль «Праздник моря» проводится в Гродненской области ежегодно вот уже более ста лет.
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Турнир по болотному футболу в Гродненской области проводился в рамках традиционного праздника моря. В его программе различные соревнования, в том числе и такое,...
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