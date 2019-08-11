Грязь, мяч и адреналин: на празднике моря под Гродно сыграли в болотный футбол

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Веселая забава или экстремальная игра. В Беларуси прошел турнир по болотному футболу. В этом виде спорта своя специфика, поэтому здесь свои профессионалы. Но в этот раз в Гродненскую область Беларуси приехали исключительно любительские команды. Подробнее – в материале спортивного обозревателя «МИР 24» Дмитрия Калугина.



Грязь по колено, футбольный мяч и неистовый азарт. Поучаствовать в столь экстремальном турнире решились не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины человечества.

На соревнования заявились более 20 команд, четыре из которых женские. Поле размером с минифутбольную площадку покрывают грязью и обильно заливают водой. На таком покрытии комбинировать с мячом сложно, и игра превращается в настоящую битву. Со стороны кажется, что участники матча от души веселятся, но это обманчивое впечатление: болотный футбол очень энергозатратный вид спорта.

«Трудно играть в грязи. Ноги застревают, трудно даже встать. А нужно еще ударить по мячу. Это действительно тяжело!» – призналась участница соревнований, школьная учительница Юлия.

К слову, профессиональные турниры по болотному футболу проводятся еще с прошлого века. В 1998-м в Финляндии состоялся первый чемпионат мира, и теперь звание сильнейших команд планеты разыгрываются каждый год. Последние четыре года лучшими становятся исключительно российские команды. Ну а их белорусские коллеги пока только готовятся покорять столь высокие вершины.

«Мы простые ребята, которые любят футбол. Почти все мы из одной деревни. Мы приехали сюда, в первую очередь, потому, что мы любим футбол, мы верим в футбол. Болотный футбол нам очень подходит», – указал участник турнира Игорь.

Турнир по болотному футболу в Гродненской области проводился в рамках традиционного праздника моря. В его программе различные соревнования, в том числе и такое, как заплыв на чем попало.

Это шоу - главное зрелище фестиваля «Праздник моря». Моря, правда, нет, но для самодельных судов хватает и живописного Августовского канала, который связывает реки Неман и Вислу. Фантазию участников организаторы не ограничивали. Главный приз достался макету легендарного танка Т-34. В год 75-летия освобождения Беларуси это особенно символично.

Добавим, что фестиваль «Праздник моря» проводится в Гродненской области ежегодно вот уже более ста лет.