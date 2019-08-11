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Мама двоих детей стала «Миссис Россия – 2019». Фото победительницы и факты о ней
Источник материала: СТВ
Новости России. В Москве прошел финал конкурса «Миссис Россия – 2019». Титул получила 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика.
Всего в финале боролись за победу 27 девушек из разных уголков России. Вячеслав Зайцев, Катя Лель и «Миссис Россия – 2010» в жюри выбирали лучшую из лучших. Ведущим конкурса был Дмитрий Дюжев.
Екатериана Нишанова:
Победительница конкурса – педагог-психолог и мать двоих детей. Екатерина Нишанова увлекается танцами и пением, верховой ездой и благотворительностью.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на победу Нишановой. Часть аудитории заподозрила 33-летнюю красавицу в «уколах красоты», другие же наоборот восхитились природными данными Екатерины и оставили в соцсетях много положительных комментариев и добрых слов.
Фото: instagram.com/kate_love_max
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Новости России. В Москве прошел финал конкурса «Миссис Россия – 2019». Титул получила 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика. Всего в финале боролись за победу 27...
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