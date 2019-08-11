В Колумбии прошёл ежегодный фестиваль цветов: фотофакт

Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. В Колумбии прошел ежегодный фестиваль цветов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки флористов собрались в городе Медельин, чтобы представить свои работы.

Мастера прошли целым парадом, протяженность которого составила почти 3 километра. Вдохновением для многих флористов стали последние события в стране – от недавней победы колумбийского велосипедиста Эгана Бернала в «Тур де Франс» до мирных переговоров с революционными вооруженными силами Колумбии.



















