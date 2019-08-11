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В Мозырском районе спасатели вытащили провалившуюся в колодец корову
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 августа около девяти утра в деревне Бибики Мозырского района корова провалилась в колодец.
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Прибывшие к месту инцидента подразделения МЧС подняли животное при помощи автопогрузчика, пожарного рукава и парашютной стропы.
Корова не пострадала, ветеринарная помощь ей не потребовалась.
Месяцем ранее в Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме.
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Новости Беларуси. 11 августа около девяти утра в деревне Бибики Мозырского района корова провалилась в колодец. По сведениям Гомельского ОУМЧС, к спасателям за...
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