В Мозырском районе спасатели вытащили провалившуюся в колодец корову

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 августа около девяти утра в деревне Бибики Мозырского района корова провалилась в колодец.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, к спасателям за помощью обратилась хозяйка животного. Она пыталась самостоятельно вытащить корову из заброшенного двухметрового колодца, но не смогла.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Прибывшие к месту инцидента подразделения МЧС подняли животное при помощи автопогрузчика, пожарного рукава и парашютной стропы.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Корова не пострадала, ветеринарная помощь ей не потребовалась.



Фото: Гомельское ОУМЧС

Месяцем ранее в Минске спасатели помогли семерым утятам вернуться к маме.