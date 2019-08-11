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Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки зерновых

12.08.2019 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 августа Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки урожая. Как было отмечено во время разговора, работать аграриям приходится в сложных погодных условиях, что, конечно, значительно тормозит процесс уборки зерновых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки зерновых

И, тем не менее, хлеборобы уже намолотили более 5,5 млн тонн зерна. Убрано 80 % всех посевных площадей. Аграрии проводят в поле весь световой день. Максимально задействована и техника.

«Долго дома не задерживаемся. Очень тяжёлый труд». В Клецком районе чествовали комбайнеров, намолотивших 3 тыс. тонн зерна

Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки зерновых

Относительно картины по регионам Президенту было доложено, что особенно тяжелая ситуация на сегодняшний день в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях. Впрочем, и в целом по стране условия жатвы остаются очень непростыми. Учитывая обстоятельства, Президент ход уборки урожая держит на постоянном личном контроле, ну а профильному министру сегодня было поручено мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями.

Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки зерновых

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анатолий Хотько
 
 
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Новости Беларуси. 12 августа Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства о ходе уборки урожая. Как было отмечено во время разговора, работать...
 
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