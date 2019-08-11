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«Вопрос с ценообразованием – вопрос номер один». Президент обсудил с Владимиром Караником ситуацию в здравоохранении

12.08.2019 13:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Закупки медоборудования, ценообразование и импортозамещение на рынке лекарственных средств. Эти темы сегодня, 12 августа, стали основными во время рабочей встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял с докладом министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника.

«Вопрос с ценообразованием – вопрос номер один». Президент обсудил с Владимиром Караником ситуацию в здравоохранении

Уже довольно давно Президент ставил задачу выходить на соотношение 50 на 50, то есть лекарств собственного производства на рынке должно быть не менее половины. Поручение было выполнено. Сейчас самое время обратить внимание на субстанции и комплектующие этих лекарств.

По-прежнему важным остается и вопрос ценообразования. Стоимость лекарств должна быть адекватной и не завышаться. Сегодня на эти актуальные вопросы глава государства обратил внимание уже нового министра. Владимир Караник на должность был назначен в июне и за это, пусть и недолгое время, уже успел вникнуть в ключевые задачи, которые стоят перед профильным ведомством.

Обсуждали на встрече и вопрос закупок медицинской техники. Здесь задача одна – работать нужно без посредников.

«Вопрос с ценообразованием – вопрос номер один». Президент обсудил с Владимиром Караником ситуацию в здравоохранении

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Что больше всего волнует – не только меня, но и общество в силу последних событий в системе – это вопросы закупок медицинского оборудования и ценообразования. Я не говорю о качестве. Не очень посвящен в это. Хотя, наверное, закупаем оборудование ведущих фирм. Поэтому все-таки вопрос с ценообразованием – вопрос номер один. Знаю, что вы в этом направлении работали и работаете. Самое главное – это установление той цены, которая есть на мировых рынках и работа без посредников. Естественно, что посредники до 30 %, а иногда и больше увеличивают цены на оборудование.

То же самое касается и лекарственных средств, лекарственных препаратов, субстанций и так далее. Словом, вы знаете – работая, не скажу, что в первичном звене, но в основном звене нашего здравоохранения, – знаете болевые точки и болезнь нашего здравоохранения. И в этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя.

«Вопрос с ценообразованием – вопрос номер один». Президент обсудил с Владимиром Караником ситуацию в здравоохранении

Второй вопрос – это производство собственных лекарств и импортозамещение. Помню цифру – мы когда-то считали – до 500 млн долларов мы тратили на закупку лекарств. Недопустимо много. Тем более мы можем производить свои лекарства. Тогда была поставлена задача: до 50 % собственного производства. Мы достигли этих 50 и больше процентов. Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как в промышленности говорят, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств.

Ну и по совершенствованию системы. Ломать ничего не надо. Ломать – это глупость полная. И вы, и все мы выросли на этой системе и вроде ничего. Но ничего не бывает раз и навсегда данного. Надо совершенствовать эту систему.

«Вопрос с ценообразованием – вопрос номер один». Президент обсудил с Владимиром Караником ситуацию в здравоохранении

«Вопрос с ценообразованием – вопрос номер один». Президент обсудил с Владимиром Караником ситуацию в здравоохранении

Отметим, что еще при назначении Александр Лукашенко выражал уверенность, что компетентно судить о наличии недостатков в сфере закупок медоборудования новому министру поможет опыт работы в качестве главного врача больницы. Как сегодня рассказал журналистам Владимир Караник, в области закупок сделано немало. С одной стороны, проводится более углубленный маркетинг, с другой – исключается необоснованное посредничество, работа ведется напрямую с производителями, а не с поставщиками. В итоге сейчас цена на некоторое дорогостоящее медоборудование снизилась от 26 до 54 %.

Что же касается медикаментов, то в Беларуси намерены упростить регистрацию не выпускаемых в стране лекарств. Занимать она будет максимум 35 дней и стоить не дороже 120 базовых величин.

«Вопрос с ценообразованием – вопрос номер один». Президент обсудил с Владимиром Караником ситуацию в здравоохранении

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Караник
 
 
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Новости Беларуси. Закупки медоборудования, ценообразование и импортозамещение на рынке лекарственных средств. Эти темы сегодня, 12 августа, стали основными во...
 
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