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В Гомеле мужчина продавал наркотики, пока его сын катался на аттракционах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 7 августа в Гомеле был задержан мужчина, который продавал в парке наркотики, пока его сын катался на каруселях.
Как
Второй целью гражданина была продажа наркотиков. Пока ребёнок катался на аттракционах, его отец продал пачку из-под сигарет, в которой находилось 4,2 грамма амфетамина. Мужчина был задержан, а мальчика правоохранители передали матери.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК РБ.
Установлено, что мужчина не первый раз занимается подобной деятельностью. 2 августа подозреваемый продал в Гомеле 1,39 грамма амфетамина.
По месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты 7 свёртков, в которых находилось спрессованное вещество. Находка была направлена на экспертизу.
Несколько недель назад в Минске 20-летний юноша предлагал детям попробовать наркотики.
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Новости Беларуси. Вечером 7 августа в Гомеле был задержан мужчина, который продавал в парке наркотики, пока его сын катался на каруселях. Как сообщает УВД...
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