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Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»

12.08.2019 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларусбанк – Высшей лиге по футболу накануне прошли три матча 17-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В столичном дерби «Динамо» встречалось с «Минском». Команды начали не очень бодро, зато разыгрались по ходу первого тайма. Открыли счет горожане – на 23-й минуте цель поразил Бахар. А затем динамовцы сравняли – перед самым уходом на перерыв яркую атаку завершил Пейович.

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»

Во втором тайме парни Андрея Разина снова вышли вперед – Васильев с добивания поразил цель. «Динамо» отыгралось – пенальти за игру рукой реализовал Данило. А в компенсированное время Чиж головой поразил цель. 3:2 – волевая победа «Динамо».

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»

Александр Чиж, игрок ФК «Динамо-Минск»:
Мы знали, что будет очень непростая игра. С «Минском» всегда тяжело играть. Все-таки дерби. Но соперник непростой, поэтому матч выдался тяжелым, непростым, энергозатратным, можно так сказать. Много голов сегодня. Я думаю, болельщики были довольны. Красивый футбол показали, что и хотели увидеть болельщики.

Я считаю, что команда сыгрывается. С каждым днем мы набираем больше опыта. Я думаю, все будет хорошо. Второй круг мы должны сыграть на максимум.

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»

Накануне прошли еще два матча 17-го тура. «Витебск» дома проиграл «Городее», а БАТЭ разгромил РЦОР-БГУ. Борисовчане занимают второе место в таблице и отстают на два очка от брестского «Динамо». Правда, у команды Алексея Баги игра в запасе.

Александр Чиж о победе «Динамо-Минск» над ФК «Минск»: «Красивый футбол показали»

Люди в материале: Александр Чиж
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларусбанк – Высшей лиге по футболу накануне прошли три матча 17-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В столичном дерби «Динамо»...
 
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