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В Беларуси на 13 августа объявлен оранжевый уровень опасности

12.08.2019 12:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 13 августа.

Как сообщает Белгидромет, во вторник будет облачно с прояснениями. Почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, а по юго-востоку днём может выпасть град.

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Ветер прогнозируется юго-восточный, днём с переходом на северо-западный. Во время гроз ожидаются порывы до 15-20 м/с.

В тёмное время суток воздух охладится до +15… +21°С, днём – нагреется до +19… +25°С. На юго-восточных территориях республики будет ещё теплее – +26… +32°С.

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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 13 августа. Как сообщает Белгидромет, во вторник будет облачно с прояснениями....
 
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