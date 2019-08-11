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В Беларуси на 13 августа объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 13 августа.
Как
Ветер прогнозируется юго-восточный, днём с переходом на северо-западный. Во время гроз ожидаются порывы до 15-20 м/с.
В тёмное время суток воздух охладится до +15… +21°С, днём – нагреется до +19… +25°С. На юго-восточных территориях республики будет ещё теплее – +26… +32°С.
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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 13 августа. Как сообщает Белгидромет, во вторник будет облачно с прояснениями....
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