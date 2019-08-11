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В Минском кинотеатре появится панорамный экран с обзором на 270 градусов

12.08.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре в одном из залов столичного кинотеатра Silver Screen (в ТРЦ Dana Mall) появится экран 270 градусов. Кроме того, теперь этот кинотеатр еще и официально меняет название: мультиплекс на Востоке теперь будет называться VOKA CINEMA. Эти изменения происходят в преддверии пятилетия существования сервиса, которое будет отмечаться 16 августа.

Что смотреть в минских кинотеатрах?


Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: thenational.ae

ScreenX — первая в мире технология мультипроекции для кинотеатров. С ее помощью зрителям обеспечивается панорамный обзор на 270 градусов. Тем самым создается максимальный эффект присутствия. Для его создания в дополнение к основному экрану используются два боковых, в результате чего картинка в буквальном смысле окружает зрителей в зале.

Одним из ключевых направлений в работе VOKA является создание белорусскоязычного контента — в том числе и для показа на большом экране. С сентября 2019 года совместно с сетью кинотеатров Silver Screen VOKA запускает проект по локализации фильмов для белорусского рынка и их переводу на белорусский язык. Проект стартует с профессиональной белорусской озвучки классических шедевров мирового кинематографа и культовых фильмов. В перспективе планируется перевод в том числе и последних киноновинок, чтобы показывать их в день мировой премьеры. Показы будут проходить каждый месяц в VOKA CINEMA и во всех кинотеатрах сети Silver Screen в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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