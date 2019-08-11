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Неделя началась для белорусского рубля удачно

12.08.2019 13:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги 12 августа завершились для всех основных конкурентов белорусского рубля ослаблением. Значение валютной корзины упало на 0,23%.

С начала августа рубль РБ укрепился к валютной корзине уже на 1,15%, а с начала года на 3,12%.

Курс доллара опустился лишь на 0,0003 рубля до 2,0428 BYN/USD. Американец дешевеет уже пятый раз подряд, но его суммарные потери за это время составили всего 0,0135 BYN.

Курс евро снизился на 0,0022 рубля до 2,2844 BYN/EUR.

Курс российского рубля обвалился ещё на 0,0122 рубля до 3,1191 BYN/100 RUB. Это минимальное значение за последние 222 дня. Последний раз официальный курс российского рубля находился ещё ниже 3 января 2019 года.

Рубль РФ стремительно дешевеет уже девятую торговую сессию подряд. За это время его курс рухнул уже на 0,0929 BYN.

Итоги прошедшей недели 5—9 августа 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль уложил на лопатки доллар и российский рубль. Только евро удалось избежать поражения.

курс доллара снизился на 0,59%;
курс евро поднялся на 0,31%;
российский рубль обвалился на 1,35%;
корзина валют стала дешевле на 0,81%.

Россия

Центробанк РФ опять повысил официальный курс доллара на завтра ещё на 0,17 RUB до 65,4287 российских рублей, а официальный курс евро вырос на 0,10 RUB до 73,1231 российских рублей.

Итоги предыдущей недели 5—9 августа на валютном рынке России

курс доллара вырос на 1,31 RUB (+1,83%);
курс евро поднялся на 0,61 RUB (+0,95%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги 12 августа завершились для всех основных конкурентов белорусского рубля ослаблением. Значение валютной корзины упало на 0,23%.
 
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