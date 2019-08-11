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Минтруда: денежные доходы и МЗП населения за июль не индексируются

12.08.2019 14:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минтруда: денежные доходы и МЗП населения за июль не индексируются
Фото из открытых источников

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

Минтруда: денежные доходы и МЗП населения за июль не индексируются В Беларуси в июле больше всего подорожали помидоры и цитрусовые

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за июль к июню составил 100,2%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 года (месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета) и к маю 2019 года (месяцу пересмотра заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной и дневной форме обучения в другой населенный пункт, и других доходов, получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда). В связи с этим указанные виды доходов за июль не индексируются, пишет БЕЛТА.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 года в размере 330 руб. и за июль также не индексируется. Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

 
 
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Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за июль не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
 
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