Рабочий упал с третьего этажа и напоролся на арматуру

У пострадавшего пробиты обе ноги, с арматуры его снимали спасатели.

Информация об инциденте поступила 11 августа в 17.22. Предварительно установлено, что при проведении строительно-монтажных работ мужчина упал с третьего этажа на арматуру на высоте второго этажа, сообщили в МЧС.

Снимали с нее рабочего спасатели: сначала зафиксировали, потом срезали прутья, спустили на землю и передали врачам. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. По предварительной информации у него пробиты обе ноги в районе бедер и черепно-мозговая травма средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.