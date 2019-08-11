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Рабочий упал с третьего этажа и напоролся на арматуру
Источник материала: БДГ
У пострадавшего пробиты обе ноги, с арматуры его снимали спасатели.
Информация об инциденте поступила 11 августа в 17.22. Предварительно установлено, что при проведении строительно-монтажных работ мужчина упал с третьего этажа на арматуру на высоте второго этажа,
Снимали с нее рабочего спасатели: сначала зафиксировали, потом срезали прутья, спустили на землю и передали врачам. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. По предварительной информации у него пробиты обе ноги в районе бедер и черепно-мозговая травма средней тяжести.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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У пострадавшего пробиты обе ноги, с арматуры его снимали спасатели.
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