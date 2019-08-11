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Рабочий упал с третьего этажа и напоролся на арматуру

12.08.2019 14:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

У пострадавшего пробиты обе ноги, с арматуры его снимали спасатели.

Информация об инциденте поступила 11 августа в 17.22. Предварительно установлено, что при проведении строительно-монтажных работ мужчина упал с третьего этажа на арматуру на высоте второго этажа, сообщили в МЧС.

Снимали с нее рабочего спасатели: сначала зафиксировали, потом срезали прутья, спустили на землю и передали врачам. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. По предварительной информации у него пробиты обе ноги в районе бедер и черепно-мозговая травма средней тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.

 
 
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У пострадавшего пробиты обе ноги, с арматуры его снимали спасатели.
 
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