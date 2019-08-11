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Белорус в Мядининкае пытался дать взятку литовским пограничникам. Его задержали

12.08.2019 14:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшую субботу, 10 августа, на пункте пропуска «Мядининкай» литовские пограничники задержали белоруса за попытку дать им взятку, сообщает Государственная пограничная служба Литвы.


Фото: Инга Шкелер

Вечером в субботу на ПП «Мядининкай» литовский пограничник проверял документы 42-летнего белоруса, который ехал на Chrysler Grand Voyager с белорусскими номерами. У водителя не оказалось «зеленой карты». Пограничник сообщил автомобилисту, что ему грозит штраф, и посоветовал обратиться в страховые компании, расположенные в Мядининкае.

Белорус попытался договориться с офицером и дал ему паспорт, в котором находилось 10 евро. Пограничник предупредил водителя об уголовной ответственности за подкуп, но мужчина не переставал предлагать взять деньги.

Белорусского водителя задержали. Литовская служба охраны границы начала досудебное расследование в отношении взятки. Нашему земляку грозит штраф, тюремное заключение или арест.

Кроме того, его оштрафовали на 30 евро за вождение незастрахованного автомобиля. Автомобиль временно хранится в ПП «Мядининкай».

 
 
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Белорусского водителя задержали. Литовская служба охраны границы начала досудебное расследование в отношении взятки.
 
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