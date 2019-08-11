«Грязные» игры: ивьевчане снова в числе лучших

Источник материала: Ивьевский край

Пока поля в нашей стране переходят из летнего состояния «грязь засохла» в зимнее «грязь застыла», самое время попробовать свои силы в болотном футболе – одной из тех разновидностей игры в мяч ногами, которая стремительно набирает популярность.





Для игры в болотный футбол необходимы особые поля, где много воды и ям. Играют в болотный футбол в теплое время года, как и в обычный футбол. С той лишь разницей, что скорость перемещения игроков, в связи с естественными условиями, сильно занижена. Во время матча игроки буквально погрязают в болотистом поле, которое засасывает почти по пояс. Чтобы выбраться, приходится крутиться, иногда лежа, ведь руками не за что зацепиться. Тем не менее, прикасаться к мячу руками, если речь не идет о частном случае вратаря в пределах штрафной площадки, нельзя. Поэтому погрязший в болотной «каше» игрок, видя перед собой мяч, не может дотронуться до него ногами, спасовать, пока не освободит нижние конечности до уровня, достаточного для удара по мячу. Этой ситуацией во многом определяется отличительная особенность игры: пока из грязи выбирается один игрок, другой, более проворный, может быстро отобрать мяч и повести его. Но далеко ли он убежит, не попадет ли в «замаскированную» яму, зависит от уровня его мастерства, техничности (техники владения мячом), а главным образом, от везения.









Такой необычный чемпионат состоялся в Гродно в минувшую субботу. Зрелищные соревнования прошли в рамках Праздника моря, который ежегодно отмечается на Августовском канале.

От Ивьевского района в болотном футболе поучаствовали две команды: и парни, и девушки. Обе команды сборные, в них вошли представители различных организаций района.

Грязь летела во все стороны и, по итогу соревнований, из 17-ти команд-участниц, в которых мы играли, места распределились следующим образом: 3-е место заняла команда Скидельского сахарного комбината, 2-е место досталось команде Мостовского района, уверенную победу одержала наша команда»,

- прокомментировал Вадим Казак, спортсмен из сборной команды Ивьевского района.

Среди девушек картина «сложилась» так: из 8-ми команд-участниц 3-е место досталось команде Лидского района, 2-е – команде Мостовского района, 1-е место заслуженно признано за командой Ошмянского района. Девушки из сборной команды Ивьевского района остались в маленьком шажке от почетной тройки и заняли 4-е место.

Соревнования получились очень зрелищными, насыщенными, наполненные яркими эмоциями и впечатлениями. Довольны были все: и участники, и болельщики, и просто зрители.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.