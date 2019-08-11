Тарантино опять всех победил, но будут и сюрпризы. Пятерка лидеров минского проката

Источник материала: Tut.by

Событий в выходные в Минске было хоть отбавляй, но кино — по-прежнему в топе развлечений. Какие фильмы привлекли наибольшее количество минчан и на какие сеансы раскупили больше всего билетов — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.

Что смотреть в минских кинотеатрах?





Интересно, что ни в один топ ни одного кинотеатра не попала романтическая комедия про свадьбы «Плюс один» , которая также вышла в прокат только на этой неделе. Хотя, казалось бы, самый сезон.

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