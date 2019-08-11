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Тарантино опять всех победил, но будут и сюрпризы. Пятерка лидеров минского проката
Источник материала: Tut.by
Событий в выходные в Минске было хоть отбавляй, но кино — по-прежнему в топе развлечений. Какие фильмы привлекли наибольшее количество минчан и на какие сеансы раскупили больше всего билетов — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.
Интересно, что ни в один топ ни одного кинотеатра не попала романтическая комедия про свадьбы
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Какие фильмы привлекли наибольшее количество минчан и на какие сеансы раскупили больше всего билетов - в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.
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