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Тарантино опять всех победил, но будут и сюрпризы. Пятерка лидеров минского проката

12.08.2019 14:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Событий в выходные в Минске было хоть отбавляй, но кино — по-прежнему в топе развлечений. Какие фильмы привлекли наибольшее количество минчан и на какие сеансы раскупили больше всего билетов — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.

Что смотреть в минских кинотеатрах?


Топ-5 фильмов от сети кинотеатров Silver Screen

Лидером по проданным билетам в одной из самых крупных сетей кинотеатров Минска стала ожидаемо новинка от Тарантино. «Однажды в… Голливуде» занимает первую строчку с большим отрывом от своего ближайшего преследователя — нового «Форсажа».

Из любопытного: в пятерке — фильм о закулисье южнокорейской k-pop-группы BTS. Да-да, тот самый феномен, который заставил минчан скупить билеты на первый фильм-концерт за считанные дни и положить сайты многим кинотеатрам. В этот раз фанаты действовали столь же рьяно: прокат фильма заканчивается в среду, но билетов ни на один сеанс уже давно нет. Как выглядит остальная пятерка — смотрите ниже.

  1. «Однажды в… Голливуде»
  2. «Форсаж: Хоббс и Шоу»
  3. BTS: Bring the soul
  4. «Король лев»
  5. «Страшные истории для рассказа в темноте»

Топ-5 фильмов от «КиноМинска»

Первые две позиции в топе от «КиноМинска» совпадают. Тарантино и новый «Форсаж» пока лсожно переплюнуть. На третьем месте здесь уверенно держится «Король лев». Ремейк известной диснеевской анимации пользуется спросом у зрителей по всему миру. Более того, история Симбы на сегодня стала самым кассовым анимационным фильмом в истории.

На четвертой позиции — хоррор, который спродюсировал Гильермо дель Торо и от которого в общем-то без ума большинство критиков — почитайте сами, что они пишут о картине.

Замыкает пятерку «КиноМинска» другое семейное кино — «Дора и затерянный город».

  1. «Однажды в… Голливуде»
  2. «Форсаж: Хоббс и Шоу»
  3. «Король лев»
  4. «Страшные истории для рассказа в темноте»
  5. «Дора и затерянный город»

Топ-5 фильмов от Falcon Club Бутик Кино

Ничего удивительно с первыми тремя позициями и у кинотеатра Falcon Club Бутик Кино. На четвертом месте здесь обосновалась все та же «Дора», а вот замыкает пятерку уже вторую неделю держащееся в топе авторское кино. На пятой строчке — канадский «Как отмыть миллион» Дени Аркана. Если еще не смотрели — загляните, он последние дни в прокате.

  1. «Однажды в… Голливуде»
  2. «Форсаж: Хоббс и Шоу»
  3. «Король лев»
  4. «Дора и затерянный город»
  5. «Как отмыть миллион»

Интересно, что ни в один топ ни одного кинотеатра не попала романтическая комедия про свадьбы «Плюс один», которая также вышла в прокат только на этой неделе. Хотя, казалось бы, самый сезон.

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Теги: Минск
 
 
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Какие фильмы привлекли наибольшее количество минчан и на какие сеансы раскупили больше всего билетов - в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.
 
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