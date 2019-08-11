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Дзержинского РОЧС напоминает о безопасности

12.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция надзора и профилактики Дзержинского РОЧС информирует о завершении плановых мониторингов.

Инспекция надзора и профилактики Дзержинского РОЧС информирует о завершении плановых мониторингов ф-ла «ПРАВДА-АГРО» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», ф-ла «ММК-Агро» ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Логовище-Агро», ЧПТУП «Интермарк», ЧТУП «ИРСА» и ОАО «Гольфстрим». Все вышеперечисленные мониторинги завершились вручениям руководителям предприятий (организаций) рекомендаций, в целях устранения выявленных при мониторинге нарушений законодательства в области пожарной безопасности.

В ходе проведения мониторингов вышеуказанных объектов наиболее часто встречались следующие виды нарушений:

- помещения не обеспечены требуемым количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с нормами, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;

- не обеспечена возможность свободного открывания замков (запоров) изнутри без ключа на дверях, расположенных на путях эвакуации;

- пути эвакуации и эвакуационные выходы не обозначены указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными техническими нормативными правовыми актами;

- допускается загромождение путей эвакуации готовой продукцией;

- не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности для каждого здания, сооружения, помещения и наружной установки, в соответствии с критериями, определяемыми Министерством по чрезвычайным ситуациям;

- двери ластичных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах.




 
 
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Инспекция надзора и профилактики Дзержинского РОЧС информирует о завершении плановых мониторингов.
 
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