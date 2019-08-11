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Прокуратура назвала главные причины появления долгостроев

12.08.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ненадлежащее исполнение генподрядчиками договорных обязательств является одной из главных причин появления долгостроев. Об этом сообщает прокуратура Минской области.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По данным прокуратуры, в июне 2019 года в Минской области было 20 многоквартирных домов с превышением нормативных сроков строительства. К началу августа их число снизилось до двух.

По каждому факту превышения сроков строительства прокуратура провела проверки, по итогам которых внесено 5 представлений, вынесено 8 предписаний, направлено 5 поручений на ведение административного процесса и возбуждено 1 уголовное дело.

Основными причинами нарушения нормативных сроков строительства являются ненадлежащее исполнение генподрядчиками договорных обязательств по выполнению строительно-монтажных работ, поставке конструкций крупнопанельного домостроения, отсутствие финансирования, а также недоработки и упущения со стороны местных властей.

Например, сроки строительства многоэтажек в Борисове четырежды приостанавливались в связи с отсутствием сетей электроснабжения, внеплощадочных сетей, инженерно-транспортной инфраструктуры.

 
 
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