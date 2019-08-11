Панорамный экран в кино и виртуальные симки. Что меняется с ребрендингом А1

Источник материала: KYKY

Сегодня, 12 августа, velcom больше нет — зато есть А1. Усиленно проводя ребрендинг, компания представила новые гаджеты, анонсировала первые для Беларуси панорамные экраны кинозалов и даже виртуальные SIM-карты. Разбираемся, что теперь предлагают клиентам и насколько это полезно.

Смартфон

Ключевое новшество — смартфон под брендом «А1 Альфа». Его разработала китайская компания ZTE. Гаджет оснастили 6,26-дюймовым экраном, двойной основной камерой с поддержкой технологии искусственного интеллекта, а также объемом встроенной памяти на 64 ГБ. Гарантию увеличили до 24 месяцев. Телефон продают в двух цветах: черном и бирюзовом, цена — 199 рублей.

Виртуальные SIM-карты

Оператор запустил eSIM — виртуальные SIM-карты, которые позволяют установить на один девайс до пяти различных номеров и переключаться между ними по желанию. eSIM выглядит как небольшой чип, встроенный в материнскую плату устройства. Эту карту, как и ее пластиковый аналог, можно заблокировать и переустановить на новое устройство.

Сейчас eSIM функционирует в смартфонах Apple iPhone XS, iPhone XS max, iPhone XR, планшетах iPad Pro 11 дюймов, iPad Pro 12,9 дюйма третьего поколения, iPad Air третьего поколения, iPad mini пятого поколения (за исключением планшетов без модуля мобильной связи). Список обещают расширять.

Чтобы активировать виртуальную карту, достаточно отсканировать QR-код. еSIM подключают в фирменных центрах продаж и обслуживания А1, ее предлагают заказать в интернет-магазине А1 вместе со девайсом или планшетом, который поддерживает новую технологию.

Умный дом

В скором времени А1 покажет услугу «А1 Умный дом». Она поможет управлять домом: подскажет, как забоититься о комфорте, как обеспечить собственную безопасность, как экономить электроэнергию. Алгоритм сможет управлять «умной» бытовой техникой в автоматическом режиме на основе пользовательских сценариев.

Кино на беларуском и панорамный экран

Благодаря ребрендингу, мультиплекс velcom cinema в ТРЦ Dana Mall сменил имя и визуальное оформление на VOKA CINEMA. Это повлечет за собой реконструкцию кинозала, после которой он превратится в первый для нашей страны кинозал ScreenX. С помощью этой технологии обеспечивается панорамный обзор на 270 градусов. Так создают максимальный эффект присутствия. Для этого используются два дополнительных боковых экрана, в результате чего картинка в буквальном смысле окружает зрителей.

После этого вместе с сетью кинотеатров Silver Screen VOKA займется расширением беларускоязычного контента — в том числе для показа на большом экране. В перспективе планируют переводить последние киноновинки, чтобы показывать их в день мировой премьеры.