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Южнокорейская поп-группа BTS объявила о перерыве в карьере

12.08.2019 15:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суперпопулярная мальчиковая группа BTS из Южной Кореи, также известная как Bangtan Boys или Beyond The Scene, объявила о перерыве в карьере на неопределенный, но, как отмечается, короткий срок, сообщает BBC.


Фото: bts.ibighit.com

Накануне музыканты дали последний на ближайшее время концерт в Сеуле.

В компании Big Hit Entertainment, которое выступает как агент группы, заявили, что семь участников группы будут отдыхать. В компании добавили, что перерыв в карьере «даст ребятам возможность насладиться обычной жизнью 20-летних молодых людей, хотя и ненадолго».

Это первая пауза в карьере группы, которая дебютировала в 2013 году. Сколько будет длиться перерыв, пока неизвестно.

Как проходят напряженные дни во время туров и больших концертов группы, можно посмотреть в документальном фильме BTS: Bring the soul.

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Суперпопулярная мальчиковая группа BTS из Южной Кореи, также известная как Bangtan Boys или Beyond The Scene, объявила о перерыве в карьере на неопределенный, но, как отмечается,...
 
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