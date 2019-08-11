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Сдавать банки и бутылки как в Европе: в Беларуси хотят вернуть залоговую тару

12.08.2019 13:53 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сдавать банки и бутылки как в Европе: в Беларуси хотят вернуть залоговую тару
фото: pixabay.com

Согласно проекту, в Беларуси планируется внедрить депозитную (залоговую) систему обращения одноразовой упаковки для пищевых продуктов. Покупатель уплачивает за товар в потребительской упаковке сумму залога за тару, а при возврате пустой тары получает деньги обратно.

 
 
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