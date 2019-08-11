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Сдавать банки и бутылки как в Европе: в Беларуси хотят вернуть залоговую тару
Источник материала: Myfin
Согласно проекту, в Беларуси планируется внедрить депозитную (залоговую) систему обращения одноразовой упаковки для пищевых продуктов. Покупатель уплачивает за товар в потребительской упаковке сумму залога за тару, а при возврате пустой тары получает деньги обратно.
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Белорусам предлагают обсудить проект указа о приеме магазинами стеклянной и другой тары.
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