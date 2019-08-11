ЕЭК проведет консультации для бизнес-сообщества в Бресте, Витебске и Могилеве

Источник материала: Интерфакс

Эксперты блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) проведут в ряде городов Беларуси заседания общественных приемных с 19 по 22 августа, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Первое заседание назначено на 19 августа. В Бресте эксперты расскажут предпринимателям о законодательных нормах, регулирующих правила конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проведут индивидуальные консультации", - рассказали в пресс-службе.

По ее информации, 21 августа свои вопросы смогут задать представители бизнес-сообщества Витебска. Третье заседание общественной приемной пройдет 22 августа в Могилеве.

"Формат проведения серии заседаний общественной приемной в регионах одного из государств-членов ЕАЭС будет использован впервые. Ранее все они проводились лишь в столицах стран Союза. Проведение заседаний сразу в нескольких городах республики позволит привлечь более широкую аудиторию предпринимателей, повысит уровень осведомленности о правилах честной конкуренции на трансграничных рынках", - подчеркнули в ЕЭК.