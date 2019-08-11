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В Сморгони из-за рюкзака был эвакуирован железнодорожный вокзал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 августа примерно в 12 часов на вокзале в Сморгони проводилась эвакуация людей.
Как
Работники и посетители станции были эвакуировали, принимались необходимые меры для обеспечения безопасности. В ходе проверки взрывоопасные или подозрительные предметы обнаружены не были.
В находившемся в зале ожидания рюкзаке были продукты. Владелец заплечной сумки устанавливается.
Вокзал работает в штатном режиме.
Весной 2019 года в Лунинце была эвакуирована ж/д станция.
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Новости Беларуси. 12 августа примерно в 12 часов на вокзале в Сморгони проводилась эвакуация людей. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, к правоохранителям...
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