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Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Варенье, лимонад и даже торты из огурца. В Шклове отметили праздник популярного овоща, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Блюда и напитки можно было продегустировать на многочисленных подворьях.
Особая любовь к этому овощу у местных жителей не случайна – Шклов издавна считается огуречной столицей. Поэтому в самом центре города – у скульптуры огурца – аншлаг.
Валентина Печенькова, специалист Централизованной клубной системы Шкловского района:
Конкурсы, викторины, игры и мастер-классы от шкловских огуречников радуют гостей уже 13-й год подряд. Традиционный праздник за это время стал настоящим брендом и визитной карточкой райцентра.
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Новости Беларуси. Варенье, лимонад и даже торты из огурца. В Шклове отметили праздник популярного овоща, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Блюда и...
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