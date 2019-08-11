Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Варенье, лимонад и даже торты из огурца. В Шклове отметили праздник популярного овоща, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Блюда и напитки можно было продегустировать на многочисленных подворьях.

Особая любовь к этому овощу у местных жителей не случайна – Шклов издавна считается огуречной столицей. Поэтому в самом центре города – у скульптуры огурца – аншлаг.





Валентина Печенькова, специалист Централизованной клубной системы Шкловского района:

Огурцы со щавелем. Огурчики съедаете, а в щавель добавляете отварное яйцо, специи и кушаете как супчик уже.

Конкурсы, викторины, игры и мастер-классы от шкловских огуречников радуют гостей уже 13-й год подряд. Традиционный праздник за это время стал настоящим брендом и визитной карточкой райцентра.



































