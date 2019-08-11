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Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

12.08.2019 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Варенье, лимонад и даже торты из огурца. В Шклове отметили праздник популярного овоща, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Блюда и напитки можно было продегустировать на многочисленных подворьях.

Особая любовь к этому овощу у местных жителей не случайна – Шклов издавна считается огуречной столицей. Поэтому в самом центре города – у скульптуры огурца – аншлаг.

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Валентина Печенькова, специалист Централизованной клубной системы Шкловского района:
Огурцы со щавелем. Огурчики съедаете, а в щавель добавляете отварное яйцо, специи и кушаете как супчик уже.

Конкурсы, викторины, игры и мастер-классы от шкловских огуречников радуют гостей уже 13-й год подряд. Традиционный праздник за это время стал настоящим брендом и визитной карточкой райцентра.

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

Из огурцов можно сделать торт или варенье? Как в Шклове отметили День огурца

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Новости Беларуси. Варенье, лимонад и даже торты из огурца. В Шклове отметили праздник популярного овоща, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Блюда и...
 
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