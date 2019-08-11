«А где вы узнали?» Наш тест eSIM от A1

Источник материала: Tut.by

Сегодня velcom, простите, A1, объявил, что в сети оператора смогут работать eSIM — встроенные SIM-карты . Мы отправились со смартфоном, поддерживающим передовую технологию, в ближайший центр оператора, чтобы попробовать, как это — ходить с гаджетом без физического SIM-модуля.





eSIM (embedded SIM, встроенный модуль идентификации абонента) — это небольшой чип, встроенный в материнскую плату устройства, который удаленно программируется оператором связи. Проще говоря, вся информация хранится непосредственно в самом смартфоне (или другом гаджете) и загружается на него удаленно. Вместо того, чтобы переставлять SIM-карты, пользователь загружает разные профили «симок».

«А откуда вы узнали? Вы у нас первый, кто берет eSIM»! — консультант даже воодушевилась (но не стушевалась) перед новой операцией. Ее коллега тоже удивилась и попросилась посмотреть, как мне будут менять обычную симку на виртуальную.

Сам процесс отнял максимум три минуты. Старая SIM-карта перестала работать, с баланса списалось чуть менее пяти рублей, а я получил на руки инструкцию для активации eSIM. Впрочем, при переходе на смартфон без поддержки этой технологии придется снова идти в салон и менять SIM-карту уже на физическую — это не очень удобно.

Для активации eSIM обязательно нужен интернет. Подключаюсь к рабочему Wi-Fi (ведь старая «симка» уже не работает), захожу в настройки сети и добавляю «сотовый тариф». Это делается с помощью сканирования QR-кода, который идет вместе с инструкцией.





Важный момент — выкидывать его нельзя, так как, если я захочу обновить свой смартфон, например, на новый iPhone (в котором, очевидно, тоже будет поддержка eSIM), то мне нужно будет его сканировать уже новым устройством.

Все! Несколько шагов настроек (вроде выбора SIM для передачи данных, FaceTime и т.д.) и мне приходит приветственная SMS oт A1.













Проверка: звонки работают, USSD отправляются, мобильный интернет работает. Интересно, что сейчас «вытащить симку» можно простым переключением рычажка в меню:





Теперь можно освободить физический слот для какой-нибудь другой SIM-карты. Например, гостевой, если я поеду на отдых за границу. Кстати, если там операторы поддерживают eSIM, то я смогу добавить еще один «виртуальный» номер (всего может быть пять), вообще не трогая физический слот.

Смотрите, сколько у нас стоят iPhone с поддержкой eSIM: