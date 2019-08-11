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Порошенко забросали яйцами после допроса следователями

12.08.2019 15:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Порошенко забросали яйцами после допроса следователями

Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он вышел с допроса из здания Государственного бюро расследований.

Как сообщает РИА Новости, яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских. Допрос касался дела о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала "Прямой" и продолжался почти три часа. После него экс-президент недолго пообщался с журналистами и уехал.

Как сообщил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань, в ходе допроса бывший глава государства дал дополнительные показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Адвокат отметил также, что Порошенко проходит свидетелем по трем делам, сегодня ему сообщили еще об одном.

Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба в своем Telegram-канале написал, что следующий допрос экс-президента может пройти с применением полиграфа.

 
 
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Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он вышел с допроса из здания Государственного бюро расследований.
 
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