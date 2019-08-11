Алексей Шевченко: на турнире в Нижнем Новгороде минчане были кошмарны. Некоторых игроков и привозить туда не надо было

"В Нижнем Новгороде прошел турнир, который был испорчен тем, что туда пригласили клуб из ВХЛ. Я помню, что как-то в город приехал "Металлург" из Новокузнецка, но там была курьезная ситуация. С ним договаривались, когда он был в одной лиге, а затем сибиряков сняли, но переигрывать уже что-то было поздно.





Для клубов КХЛ нет никакого смысла играть с командами из вышки. Это всего лишь тренировка, причем, не самого высокого качества. Но уже к воскресенью выяснилось, что на турнире два клуба не соответствуют турниру. "Хумо" выглядел даже лучше, чем минское "Динамо", что было подтверждено в игре за третье место. Да я думаю, что такая узбекская команда обошла бы белорусов и в регулярном чемпионате.









"Спорт-Экспрессе" . Минчане — кошмарны. Да, я читал, что Крейг Вудкрофт сразу же придумал оправдание, мол, посмотрели молодых игроков. Так некоторых и везти на турнир не следовало. Какой смысл их проверять после сбора в Пинске и двустороннего матча?", — пишет Шевченко в



