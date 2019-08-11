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Убила наповал: Ермошина заявила, что выборы в Беларуси - прозрачней некуда

12.08.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ЦИК продолжает выдавать шедевральные цитаты.



О досрочном голосовании


"Досрочное голосование очень эффективно. Если взять выборы 2016 года, то 31% избирателей проголосовал на выборах досрочно. Эта форма очень удобная для избирателей, мы от нее отказываться не будем, — заявила Лидия Ермошина. — И те, кто призывают отказаться, они не понимают всей технологии выборов. 

Более того, они хотят, чтобы в выборах тогда участвовало минимальное количество избирателей, мы же стремимся к максимальному. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Кстати, досрочное голосование — это общепринятый европейский опыт".


О прозрачных урнах


"У нас в среднем на каждом избирательном участке присутствует, зарегистрировано, аккредитовано, как правило, более 7 наблюдателей. Скажите: куда уже прозрачней. Что же касается ящиков, они у нас есть. В Витебской области около 70% — это ящики прозрачные, в Минске около 50%, мало, конечно, в Могилевской области. Все равно, я бы не сказала, что количество жалоб в Витебской области меньше, чем в Могилевской", - цитирует Ермошину БелТА.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава ЦИК продолжает выдавать шедевральные цитаты.
 
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