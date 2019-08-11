|
Убила наповал: Ермошина заявила, что выборы в Беларуси - прозрачней некуда
Источник материала: Партизан
Глава ЦИК продолжает выдавать шедевральные цитаты.
О досрочном голосовании
"Досрочное голосование очень эффективно. Если взять выборы 2016 года, то 31% избирателей проголосовал на выборах досрочно. Эта форма очень удобная для избирателей, мы от нее отказываться не будем, — заявила Лидия Ермошина. — И те, кто призывают отказаться, они не понимают всей технологии выборов.
Более того, они хотят, чтобы в выборах тогда участвовало минимальное количество избирателей, мы же стремимся к максимальному. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Кстати, досрочное голосование — это общепринятый европейский опыт".
О прозрачных урнах
"У нас в среднем на каждом избирательном участке присутствует, зарегистрировано, аккредитовано, как правило, более 7 наблюдателей. Скажите: куда уже прозрачней. Что же касается ящиков, они у нас есть. В Витебской области около 70% — это ящики прозрачные, в Минске около 50%, мало, конечно, в Могилевской области. Все равно, я бы не сказала, что количество жалоб в Витебской области меньше, чем в Могилевской", - цитирует Ермошину
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ЦИК продолжает выдавать шедевральные цитаты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)