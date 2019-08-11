Убила наповал: Ермошина заявила, что выборы в Беларуси - прозрачней некуда









О досрочном голосовании





"Досрочное голосование очень эффективно. Если взять выборы 2016 года, то 31% избирателей проголосовал на выборах досрочно. Эта форма очень удобная для избирателей, мы от нее отказываться не будем, — заявила Лидия Ермошина. — И те, кто призывают отказаться, они не понимают всей технологии выборов.





Более того, они хотят, чтобы в выборах тогда участвовало минимальное количество избирателей, мы же стремимся к максимальному. Поэтому этот процесс будет продолжаться. Кстати, досрочное голосование — это общепринятый европейский опыт".









О прозрачных урнах



