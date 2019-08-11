На войне как на войне: Лукашенко требует мобилизовать все силы на уборку урожая

Лукашенко было доложено, что особенно тяжелая ситуация на сегодняшний день в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях. И в целом по стране условия жатвы остаются очень непростыми.





Учитывая обстоятельства, Лукашенко держит ход уборки урожая на постоянном личном контроле, а профильному министру сегодня было поручено мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями, говорится в сообщении





В ходе доклада было отмечено, что работать аграриям приходится в сложных погодных условиях, что значительно тормозит процесс уборки зерновых культур.





Тем не менее, в целом по стране в настоящее время уже убрано 80% урожая, намолочено более 5,5 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 32 ц/га (в 2018 году - 27 ц/га). Задание по поставкам зерна в счет госзаказа выполнено на 76% (620 тыс. тонн).





Как сообщалось ранее, в конце июля Лукашенко потребовал задействовать все резервы в ходе текущей уборочной кампании и собрать в стране не менее 9,5 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы (в первоначальном весе).





На минувшей неделе в Минсельхозпроде подтвердили этот прогноз.





По данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году (во всех категориях хозяйств в весе после доработки) составил 6,151 млн тонн. Из-за сложных погодных условий недобор зерна к уровню 2017 года составил более 1,8 млн тонн.



