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Ковалькова: Наблюдать и фиксировать нарушения - это то, что может делать каждый

12.08.2019 15:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юрист кампании наблюдения "Право выбора", сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова рассказала "Белорусскому партизану", как будет проходить наблюдение за парламентскими выборами.

Ковалькова: Наблюдать и фиксировать нарушения - это то, что может делать каждый
- Главная цель кампании «Право выбора» - наблюдение за выборами, проведение кампании в соответствии с избирательным законодательством и международными стандартами. Выборы 17 ноября 2019 года мы планируем наблюдать на 18 округах: это около 720 участков. «Право выбора» выдвигает две тысячи наблюдателей, для которых мы организуем обучающие тренинги.

Кроме того, мы планируем выдвинуть 350 членов в участковые избирательные комиссии и в окружные комиссии.
Основные моменты, на которых будут концентрироваться наблюдатели, - это явка (на парламентской кампании явка должна составить не менее 50%), а также на момент подсчета голосов: чтобы подсчет голосов осуществлялся в соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса открыто и гласно, чтобы каждый наблюдатель (это предложение кампании «Право выбора») и каждый член избирательной комиссии имели возможность видеть каждый бюллетень. 

Только в этом случае мы можем говорить о том, что выборы прошли открыто и гласно.

Еще один важный момент, на который мы будем обращать внимание, - формирование участковых комиссий, потому что каждый выборы наши представители по разным надуманным причинам не включаются в их состав. 


- Но ведь Центризбирком отклонил предложения «Право выбора» о демонстрации каждого бюллетеня наблюдателям и членам комиссии.

- Действительно, мы направляли в Центризбирком свои предложения об изменении правоприменительной практики, и вместе с Алексеем Сигаевым присутствовали на заседании ЦИК. Единственное, что внесено в методические рекомендации, - во время выборов будут определены места, с которых можно вести фотосъемку. Но по подсчету голосов ЦИК не принял наше предложение. 

Проблема в том, что она никогда не будет принята, если власть собирается фальсифицировать выборы – это сильный удар по фальсификациям, а потому никто этого делать не станет. Думаю, результаты выборов не будут отличаться от предыдущих лет, на мой взгляд, они будут сфальсифицированы, а депутаты – назначены.

- Для самих наблюдателей нынешняя кампания будет отличаться от предыдущих?

- Нет, ничем отличаться не будет. С «Права выбора» есть образовательные видеоролики с предыдущей кампании, которые мы рекомендуем использовать и властям: они базируются на существующем законодательстве. Мы надеемся, что уже во время самой кампании люди присоединятся к нам, потому что противодействовать фальсификационной машине мы сможем только тогда, когда нас будет хотя бы столько, сколько и их. 

У нас есть человеческий ресурс, но хотелось бы, чтобы нас было больше. Что сегодня сможет сделать каждый гражданин? Понаблюдать, зафиксировать нарушения, о них должны знать и белорусское общество, и международное сообщество.


Справка. Кампания «Право выбора» объединяет восемь политических и гражданских структур: Белорусский Народный Фронт (Партия БНФ), Белорусскую Христианскую Демократию (БХД), Белорусскую социал-демократическую партию (Грамаду) (БСДП), ППОО «Движение «За свободу», Объединённую гражданскую партию (ОГП), Белорусскую партию «Зелёные», оргкомитет Партии свободы и прогресса (ПСП), профсоюз Радиоэлектронной промышленности (РЭП).
 
 
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Юрист кампании наблюдения "Право выбора", сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова рассказала "Белорусскому партизану", как будет проходить наблюдение за...
 
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