Госфармнадзор планируют создать в Беларуси

Встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с министром здравоохранения Владимиром Караником состоялась в понедельник: глава ведомства доложил белорусскому лидеру о формировании цен на лекарства и системе закупки медицинского оборудования.





БелТА . "Обсуждается вопрос создания Госфармнадзора. Эта структура будет следить за качеством препаратов, которые обращаются на рынке", – сообщил Караник журналистам после встречи, его слова приводит





Как отметил глава Минздрава, контроль будет касаться не только отечественных препаратов, но и импортных: в целом, разделения не будет.





"Все препараты, которые находятся в аптеках, используются в больницах, будут выборочно изыматься для проведения контроля их состава и качества", – пояснил Владимир Караник.





По его словам, ведомство будет создано в рамках имеющихся структур за счет перераспределения полномочий: обязанности будут разделены, в частности, для того, чтобы "убрать опасность коррупционных проявлений". Кроме того, будут ужесточены требования к складам.









"Многие даже небольшие компании непонятно в каких условиях хранят препараты, непонятно где их покупают. Склады, которые занимаются поставкой лекарств на рынок Беларуси, должны соответствовать критериям GDP – надлежащая дистрибьюторская практика, чтобы в качестве препаратов никто не сомневался", – заявил министр здравоохранения.





В настоящее время проекты нормативных актов подготовлены и проходят согласование. Предполагается, что они будут приняты уже в октябре текущего года.



