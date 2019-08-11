"Залез на дерево и кричал "Жыве Беларусь!" - на Иллариона Трусова составили шестой протокол!









"31.05.19 в 19:50 Трусов И.А, находясь в общественном месте близ ул. Любимова г. Минск , умышленно залезал на дерево, старался вывесить флаг с изображением «Погони», громко кричал "Жыве Беларусь!", на замечания не реагировал, то есть совершил умышленное действие, нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан, и проявил неуважение к обществу", - написано в протоколе.





По словам Иллариона, почти все написанное - ложь. Да, он действительно забирался на дерево, однако слез оттуда по первому требованию милиции. Флаг находился в его рюкзаке, однако мыслей, чтобы его вывесить, у парня не было. Также он говорит, что не кричал "Жыве Беларусь!".





Илларион намерен обжаловать составленный с явными ошибками протокол.





Это уже шестой административный протокол, составленный на Илариона с начала 2019 года (за исключением протоколов от ГАИ за вахту в Куропатах).









Все пять предыдущих касались реализации права на свободу мирных собраний. Три раза административные дела рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних и в результате выносила предупреждения.





Один раз штраф в 50 базовых (1275 рублей) получили родители Иллариона после его участия в молебне за Куропаты.