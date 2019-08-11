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Порошенко в Киеве пытались забросать яйцами – попали в журналистов

12.08.2019 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестные люди возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве попытались забросать яйцами пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который вышел из здания ГБР после допроса.



Как передает "Интерфакс-Украина", с начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции, как в поддержку пятого президента Украины, так и против него.

Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.

После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.


В свою очередь Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.

Также у здания ГБР присутствовали дети Порошенко: сын Михаил и дочки Евгения и Александра, которые митинговали в поддержку отца.
 
 
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Неизвестные люди возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве попытались забросать яйцами пятого президента Украины, лидера партии "Европейская...
 
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