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Порошенко в Киеве пытались забросать яйцами – попали в журналистов
Источник материала: Партизан
Неизвестные люди возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве попытались забросать яйцами пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который вышел из здания ГБР после допроса.
Как передает "
Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.
После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.
В свою очередь Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.
Также у здания ГБР присутствовали дети Порошенко: сын Михаил и дочки Евгения и Александра, которые митинговали в поддержку отца.
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Неизвестные люди возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве попытались забросать яйцами пятого президента Украины, лидера партии "Европейская...
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