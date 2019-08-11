Порошенко в Киеве пытались забросать яйцами – попали в журналистов









Интерфакс-Украина ", с начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции, как в поддержку пятого президента Украины, так и против него. Как передает "", с начала допроса Порошенко под ГБР проводились акции, как в поддержку пятого президента Украины, так и против него.





Когда Порошенко вышел из здания Госбюро неизвестные люди, очевидно, выступающие за привлечение Порошенко к уголовной ответственности, пытались забросать его яйцами, однако попали в основном в журналистов.





После этого в инцидент вмешалась полиция, и злоумышленники скрылись.









В свою очередь Порошенко успел сесть в автомобиль и не пострадал в результате происшествия.





Также у здания ГБР присутствовали дети Порошенко: сын Михаил и дочки Евгения и Александра, которые митинговали в поддержку отца.