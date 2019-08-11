Времени не тратя даром: пока сын катался на каруселях, папа продавал наркотики

утверждает УВД Гомельского облисполкома, за развлечениями пряталась настоящая цель визита - продажа наркотиков. Мужчина приехал в Гомель вместе с 13-летним сыном, чтобы посетить аттракционы в парке культуры и отдыха. Однако, какУВД Гомельского облисполкома, за развлечениями пряталась настоящая цель визита - продажа наркотиков.





Вечером 7 августа на территории парка оперативники задержали продавца. Пока сын катался на каруселях, дилер реализовал покупателю пачку из-под сигарет. Внутри находился пакет со стимулятором.













По заключению специалиста управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области изъятый порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях – амфетамин общей массой 4,2 грамма.





Ребенка сотрудники ИНД передали маме, которой пришлось приехать в Гомель из Мозыря.





Уже достоверно известно, что это не первый визит мозырянина в город над Сожем. В частности, 2 августа он продал наркопотребителю 1,39 грамма амфетамина.





В ходе проведения обыска по месту жительства воскресного папы в Мозыре обнаружено и изъято 7 свертков с спрессованным веществом, предположительно, гашишем, который направлен на экспертизу.









Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь.