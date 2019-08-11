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Времени не тратя даром: пока сын катался на каруселях, папа продавал наркотики

12.08.2019 14:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

53-летнего мозырянина задержали за торговлю наркотиками.

Мужчина приехал в Гомель вместе с 13-летним сыном, чтобы посетить аттракционы в парке культуры и отдыха. Однако, как утверждает УВД Гомельского облисполкома, за развлечениями пряталась настоящая цель визита - продажа наркотиков.

Вечером 7 августа на территории парка оперативники задержали продавца. Пока сын катался на каруселях, дилер реализовал покупателю пачку из-под сигарет. Внутри находился пакет со стимулятором. 



По заключению специалиста управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области изъятый порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях – амфетамин общей массой 4,2 грамма. 

Ребенка сотрудники ИНД передали маме, которой пришлось приехать в Гомель из Мозыря.

Уже достоверно известно, что это не первый визит мозырянина в город над Сожем. В частности, 2 августа он продал наркопотребителю 1,39 грамма амфетамина.

В ходе проведения обыска по месту жительства воскресного папы в Мозыре обнаружено и изъято 7 свертков с спрессованным веществом, предположительно, гашишем, который направлен на экспертизу.


Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь.
 
Теги: Гомель
 
 
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53-летнего мозырянина задержали за торговлю наркотиками.
 
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