Дома Озила и Колашинаца охраняют с собаками

Источник материала: Tut.by

Помните историю, когда неизвестные напали на футболистов «Арсенала», а те героически от них отбились ? Она получила довольно тревожное продолжение, пишет The Sun.

Вот то нападение на видео:

We watch football to pretend the world is not falling apart. Then Ozil and Kolasinac are carjacked by knifewelding gang. Some courage from Kolasinac though. Best Arsenal defending you will see this season pic.twitter.com/WpQZm5Y1yA — Men in Blazers (@MenInBlazers) 25 июля 2019 г.

Сообщается, что после него за футболистов вступилась преступная группировка из Восточной Европы. Ее представителям стало известно, что ограбление организовала местная лондонская мафия. Теперь за Озилом и Колашинацом охотятся уже лондонские бандиты — европейская группировка предупредила спортсменов о возможных повторных нападениях.

Сейчас футболисты находятся в своих домах под круглосуточной охраной, их патрулируют, в том числе, с привлечением собак. Когда Озил и Колашинац смогут возобновить выступления за «Арсенал», неизвестно, но они уже по соображениям безопасности пропустили выездную игру «Арсенала» в первом туре Премьер-лиги против «Ньюкасла» (команда выиграла 1:0).