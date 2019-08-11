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Дома Озила и Колашинаца охраняют с собаками
Источник материала: Tut.by
Помните историю, когда неизвестные напали на футболистов «Арсенала», а те
Вот то нападение на видео:
Сообщается, что после него за футболистов вступилась преступная группировка из Восточной Европы. Ее представителям стало известно, что ограбление организовала местная лондонская мафия. Теперь за Озилом и Колашинацом охотятся уже лондонские бандиты — европейская группировка предупредила спортсменов о возможных повторных нападениях.
Сейчас футболисты находятся в своих домах под круглосуточной охраной, их патрулируют, в том числе, с привлечением собак. Когда Озил и Колашинац смогут возобновить выступления за «Арсенал», неизвестно, но они уже по соображениям безопасности пропустили выездную игру «Арсенала» в первом туре Премьер-лиги против «Ньюкасла» (команда выиграла 1:0).
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Футболистам угрожают местные банды.
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