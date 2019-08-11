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В Солигорске собирают подписи против строительства очередной церкви

12.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Солигорске собирают подписи против строительства очередной церкви

Солигорчанин создал электронную петицию против строительства православного храма в Солигорске, за сутки её подписали более 230 человек, сообщает autorun.by.

В тексте петиции от лица жителей Солигорска говорится что его постройки, которая не обсуждалась с местными жителями, а только планы были опубликованы в местной газете, так же потребуется вырубка деревьев.


Автор считает, что для густонаселённого 110-тысячного города достаточно тех церквей и храмов, которые есть на данный момент в Солигорске. А это целых шесть приходов БПЦ МП, включая и Чижевичскую церковь, которая относится к Солигорску.

"Мы убеждены, что в Солигорске более чем достаточно храмов, поэтому просим отказаться от постройки церкви в будущем микрорайоне" - говорится в петиции.

 
 
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Солигорчанин создал электронную петицию против строительства православного храма в Солигорске, за сутки её подписали более 230 человек.
 
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