Опубликовано новое решение райисполкома об отпуске продуктов для детей до 2 лет

Источник материала: Слуцк Город

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Слуцкого районного исполнительно комитета № 2060 «Об установлении перечня организаций торговли» от 26 июля 2019 г.

Решение райисполкома устанавливает перечень организаций торговли, осуществляющих отпуск продуктов питания для детей первых двух лет жизни:

Магазин «РrоЗапас» «Слуцкой база ОПС» по улице Ленина, 185

Магазин № 43 «Слуцк ой база ОПС» на ул. Школьная, д. 43 в агрогородке Греск

Этим же решением отменяется решение райисполкома № 3707 и изменения к нему, согласно которым с 2012 года выдача продуктов питания для малолетних осуществлялась в нескольких магазинах Слуцка, а также в деревнях Бокшицы, Греск, Весея, Козловичи, Сороги, Подлесье.



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