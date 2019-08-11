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Опубликовано новое решение райисполкома об отпуске продуктов для детей до 2 лет
12.08.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Слуцкого районного исполнительно комитета № 2060 «Об установлении перечня организаций торговли» от 26 июля 2019 г.
Решение райисполкома устанавливает перечень организаций торговли, осуществляющих отпуск продуктов питания для детей первых двух лет жизни:
Этим же решением отменяется решение райисполкома № 3707 и изменения к нему, согласно которым с 2012 года выдача продуктов питания для малолетних осуществлялась в нескольких магазинах Слуцка, а также в деревнях Бокшицы, Греск, Весея, Козловичи, Сороги, Подлесье.
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Решение райисполкома устанавливает перечень организаций торговли, осуществляющих отпуск продуктов питания для детей первых двух лет жизни.
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