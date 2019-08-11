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Сантехники Горецкой СПМК: главное, чтобы были объекты и материалы

12.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Рабочий день прораба Горецкой СПМК Анатолия Трепачева начинается ранним утром. Уже в 7.00 Анатолий Васильевич знает, где и в каком составе его бригада будет работать весь день. Планерка, загрузка материалов, выезд на место, укладка или замена сетей — приблизительно так наш герой живет почти 36 лет. Каждый свой объект он помнит до мелочей — может назвать объемы, материалы и сроки выполнения. К нему обращаются за советами, консультациями и не единожды предлагали высокие должности в других организациях с существенной разницей в зарплате. Но несмотря на то, что в СПМК были периоды «взлетов и падений», Анатолий Трепачев остался верным сво­ему коллективу. По этому поводу он шутит: «Такой уж у меня профессиональный патриотизм, прирос к СПМК и больше нигде себя не вижу».

 

Сантехники Горецкой СПМК: главное, чтобы были объекты и материалы
Бригада сантехников Горецкой СПМК в составе Михаила Лукашенко, Владимира Комарова, Владимира Ефименко и бригадира Анатолия Трепачева обсуждает проект капремонта дома в деревне Душки. Фото Михаила Левцова

 

Анатолий Васильевич вспоминает, что после школы поступил учиться в строительный техникум в Могилеве. Во время обучения определился со специализацией, выбрал сантехническое отделение. После первого курса парня призвали в армию, потому продолжил обучение, уже отдав воинский долг Родине. С распределением Анатолию Трепачеву повезло: молодого специалиста направили в Минск, но там не сложилось, и через какое-­то время он вернулся в Горки. Здесь отсчет его трудового стажа начался с 1983 года.

Накануне профессионального праздника мы встретились с Анатолием Трепачевым в деревне Душки, где бригада сантехников под его началом работала на замене внутренней и внешней сетей канализации и водопровода. Чаще всего такие работы СПМК выполняет в качестве субподрядчика.

Так сложилось, что в Горках было еще несколько строительных организаций, которые в своем составе имели бригады сантехников. Потому приходилось искать объекты за пределами района. С этой задачей Горецкая СПМК справлялась и удержалась на плаву.

 

«Мы работаем «на колесах» последних 20 лет. Это Мстиславль, Кричев, Климовичи, Осиповичи. В нашем деле самое главное, чтобы были объекты и материалы».

 

По отношению к подчиненным он требовательный, но справедливый. Всегда идет навстречу трудолюбивым, а с нарушителями дисциплины строг.

Чтобы быть в курсе современных тенденций в строительстве, интересуется новыми материалами, о чем чаще всего читает в интернете.

Большой опыт нередко помогает Анатолию Васильевичу найти общий язык с жильцами квартир, где нужно проводить замену сантехнических систем. Ведь, что скрывать, зачастую люди, сделав дорогостоящий ремонт, буквально отказываются пускать в квартиру сантехников. В таких случаях приходится проводить беседы, объяснять, что ремонт необходим, и все будет сделано аккуратно и быстро.

 

Сантехники Горецкой СПМК: главное, чтобы были объекты и материалы
Один из самых опытных работников Горецкой СПМК Виктор Кулешов. Фото Михаила Левцова

 

Еще один сотрудник Горецкой СПМК Виктор Кулешов пришел в организацию в 1980 году. Профессию электромонтажника начал осваивать после восьмилетки в училище. Полученные знания пригодились и во время срочной службы — три года Виктор Михайлович был электриком на подвод­ной лодке.

После армии Виктор Кулешов 36 лет проработал на монтаже, из которых 20 — в качестве бригадира. Три года назад он решил перейти на работу полегче, говорит, стало подводить здоровье, перевелся сторожем. Перед этим он подготовил себе смену. Василий Арбузенко, Иван Марченко, Алексей Якимович были в составе его бригады и сейчас работают достойно.

Как и наш предыдущий собеседник, Виктор Михайлович рассказывает, что лучший период для СПМК пришелся на руководство Владимира Заблудного. Благодаря его настойчивости и целеустремленности, у организации всегда были объекты, пусть и за пределами района. Бригады электромонтажников работали на Мстиславщине, Дрибинщине, Шкловщине, где делали проводку в «президентских домиках», на молочнотоварных комплексах.

Но самыми запоминающимися за весь период работы для Виктора Кулешова стали столовая и корпус № 16 БГСХА. На этих объектах были сложные проекты, конечно, все делали в соответствии с требованиями, не отступая от запланированного.

 

Ольга Киммель


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  Рабочий день прораба Горецкой СПМК Анатолия Трепачева начинается ранним утром. Уже в 7.00 Анатолий Васильевич знает, где и в каком составе его бригада будет...
 
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