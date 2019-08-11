Военно-исторический фестиваль «День памяти – 1812» прошел на базе Городечненского детского сада

Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно плана мероприятий , как и предусматривалось, участники реконструкции выехали к местам захоронений павших в битве 1812 года и возложили цветы.





В местном Свято-Покровском православном храме прошла утренняя литургия. Дальше все по сценарию.





Присутствующие на некоторое время перенеслись в те далекие годы при наблюдении живую сцену «боя». Свою изюминку внесли артисты Шеневского сельского клуба под руководством Татьяны Кобринец.





На празднике присутствовали не только местные жители, а также многочисленные гости, среди них – председатель Шеневского сельского Совета Сергей Лапука.