ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военно-исторический фестиваль «День памяти – 1812» прошел на базе Городечненского детского сада

12.08.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно плана мероприятий, как и предусматривалось, участники реконструкции выехали к местам захоронений павших в битве 1812 года и возложили цветы.

Военно-исторический фестиваль «День памяти – 1812» прошел на базе Городечненского детского сада

В местном Свято-Покровском православном храме прошла утренняя литургия. Дальше все по сценарию.

Военно-исторический фестиваль «День памяти – 1812» прошел на базе Городечненского детского сада

Присутствующие на некоторое время перенеслись в те далекие годы при наблюдении живую сцену «боя». Свою изюминку внесли артисты Шеневского сельского клуба под руководством Татьяны Кобринец.

Военно-исторический фестиваль «День памяти – 1812» прошел на базе Городечненского детского сада

На празднике присутствовали не только местные жители, а также многочисленные гости, среди них – председатель Шеневского сельского Совета Сергей Лапука.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Согласно плана мероприятий, как и предусматривалось, участники реконструкции выехали к местам захоронений павших в битве 1812 года и возложили цветы. В местном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Момент бомбовой атаки американского «самолета-невидимки» попал на видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика