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До апреля росла, потом перестала. Валютная выручка за полугодие превысила 20 млрд долларов
12.08.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В январе-июне валютные поступления Беларуси составили 20,15 млрд долларов. При этом в мае и июне произошло снижение валютной выручки, свидетельствуют статданные Национального банка.
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В январе-июне валютные поступления Беларуси составили 20,15 млрд долларов. При этом в мае и июне произошло снижение валютной выручки, свидетельствуют статданные...
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