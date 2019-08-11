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До апреля росла, потом перестала. Валютная выручка за полугодие превысила 20 млрд долларов

12.08.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В январе-июне валютные поступления Беларуси составили 20,15 млрд долларов. При этом в мае и июне произошло снижение валютной выручки, свидетельствуют статданные Национального банка.

До апреля росла, потом перестала. Валютная выручка за полугодие превысила 20 млрд долларов

 
 
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  В январе-июне валютные поступления Беларуси составили 20,15 млрд долларов. При этом в мае и июне произошло снижение валютной выручки, свидетельствуют статданные...
 
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