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Приглашаем жителей и гостей города Бреста посетить снайперский биатлон

12.08.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13 августа 2019 года в 9.30 на полигоне «Брестский» в рамках соревнований Армейских международных игр «Снайперский рубеж» состоится самый зрелищный этап соревнований – снайперский биатлон.

Приглашаем жителей и гостей города Бреста посетить снайперский биатлон

Приглашаем жителей и гостей города Бреста посетить снайперский биатлон

Приглашаем жителей и гостей города Бреста посетить снайперский биатлон

В 2019 году в соревнованиях принимают участие 21 страна – участник. Проезд на территорию полигона будет свободным.

 
 
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  13 августа 2019 года в 9.30 на полигоне «Брестский» в рамках соревнований Армейских международных игр «Снайперский рубеж» состоится самый зрелищный этап...
 
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