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Приглашаем жителей и гостей города Бреста посетить снайперский биатлон
12.08.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13 августа 2019 года в 9.30 на полигоне «Брестский» в рамках соревнований Армейских международных игр «Снайперский рубеж» состоится самый зрелищный этап соревнований – снайперский биатлон.
В 2019 году в соревнованиях принимают участие 21 страна – участник. Проезд на территорию полигона будет свободным.
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13 августа 2019 года в 9.30 на полигоне «Брестский» в рамках соревнований Армейских международных игр «Снайперский рубеж» состоится самый зрелищный этап...
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