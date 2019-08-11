Большинство районов Брестской области завершили уборку зерновых (+ бонус)

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области 11 из 16 районов завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.





В регионе осталось убрать менее 1% посевных площадей - 2,5 тыс. га. Работы на хлебной ниве продолжаются в Барановичском, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском и Пинском районах. Остальные жатву уже завершили. Хозяйства Брестской области намолотили 1 млн 183 тыс. т зерна. Средняя урожайность - 35,6 ц/га (в 2018 году было на 6,5 ц/га меньше).

Хлеборобы Барановичского района обеспечили почти десятую часть общеобластного каравая. Они собрали около 145 тыс. т зерна (осталось убрать 5%). Достойный урожай получили в Пружанском районе: там намолотили 118,5 тыс. т. Самая высокая урожайность - на полях Ляховичского района, где с одного гектара получают 42,1 ц зерна. Хорошие показатели у Барановичского (41,2 ц/га) и Брестского (39,8 ц/га) районов.

В области 301 экипаж комбайнеров намолотил более 1 тыс. т зерна, в том числе на хлебной ниве трудятся пять тандемов двухтысячников.

Помимо завершения жатвы аграрии юго-западного региона параллельно занимаются заготовкой травяных кормов и льнотресты, ведут сев озимого рапса, сурепицы, многолетних трав.