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"Беллегпром" ищет инвестора для предприятия "Ковры Бреста"
12.08.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Концерн "Беллегпром" выставляет на продажу ОАО "Ковры Бреста" как имущественный комплекс. Инвестиционное предложение размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
Общие инвестиционные затраты по проекту оцениваются в $6,5 млн, в том числе стоимость оборудования - $4,9 млн. От инвестора ожидают сохранения исторически сложившегося брендового предприятия по производству ковров и ковровых изделий, увеличения объемов выпуска за счет полной загрузки производственных мощностей, создания инновационной и конкурентоспособной продукции.
Текущий объем рынка ковров и ковровых изделий в республике по итогам 2018 года составлял 203 тыс. кв.м. Доля ОАО "Ковры Бреста" на нем - 24%. У предприятия подписаны договоры с крупными оптовыми покупателями сроком на один год.
ОАО "Ковры Бреста" специализируется на выпуске жаккардовых ковров и ковровых изделий (дорожки, напольные покрытия) из шерстяных и химических нитей, является единственным производителем в стране высокоплотных изделий. Технические возможности оборудования позволяют представить традиционные классические ковры в современном исполнении. Предприятие является резидентом
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Концерн "Беллегпром" выставляет на продажу ОАО "Ковры Бреста" как имущественный комплекс. Инвестиционное предложение размещено на сайте ведомства, сообщает...
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