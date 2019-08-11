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"Беллегпром" ищет инвестора для предприятия "Ковры Бреста"

12.08.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Концерн "Беллегпром" выставляет на продажу ОАО "Ковры Бреста" как имущественный комплекс. Инвестиционное предложение размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Беллегпром" ищет инвестора для предприятия "Ковры Бреста"

Общие инвестиционные затраты по проекту оцениваются в $6,5 млн, в том числе стоимость оборудования - $4,9 млн. От инвестора ожидают сохранения исторически сложившегося брендового предприятия по производству ковров и ковровых изделий, увеличения объемов выпуска за счет полной загрузки производственных мощностей, создания инновационной и конкурентоспособной продукции.

Текущий объем рынка ковров и ковровых изделий в республике по итогам 2018 года составлял 203 тыс. кв.м. Доля ОАО "Ковры Бреста" на нем - 24%. У предприятия подписаны договоры с крупными оптовыми покупателями сроком на один год.

ОАО "Ковры Бреста" специализируется на выпуске жаккардовых ковров и ковровых изделий (дорожки, напольные покрытия) из шерстяных и химических нитей, является единственным производителем в стране высокоплотных изделий. Технические возможности оборудования позволяют представить традиционные классические ковры в современном исполнении. Предприятие является резидентом СЭЗ "Брест", возможный годовой выпуск продукции - до 3 млн кв.м.

 
Теги: Брест
 
 
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