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На трассе под Минском ГАИ с погоней задержала пьяного мужчину на квадроцикле

12.08.2019 16:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 11 августа в Минском районе сотрудники ГАИ поймали пьяного минчанина, который катался на квадроцикле по автодороге «Колодищи-Заславль». Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.


Фото: пресс-служба МВД

Примерно в 19.40 внимание инспекторов привлек парень, который ехал по дороге на квадроцикле, хотя это запрещено правилами. Несколько раз водителя просили остановится, но он не сделал этого. Началась погоня.

В итоге мужчину в задержали в садовом товариществе «Заценьский родник». За рулем был 33-летний минчанин, до того его уже 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

«Медицинское освидетельствование показало у него 1,08 промилле. В отношении водителя составлены административные протоколы, а квадроцикл отправлен на штрафстоянку», — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

 
 
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Он не хотел останавливаться. В итоге его задержали на территории садового товарищества.
 
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