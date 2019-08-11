На трассе под Минском ГАИ с погоней задержала пьяного мужчину на квадроцикле

Источник материала: Tut.by

Вечером 11 августа в Минском районе сотрудники ГАИ поймали пьяного минчанина, который катался на квадроцикле по автодороге «Колодищи-Заславль». Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.



Фото: пресс-служба МВД

Примерно в 19.40 внимание инспекторов привлек парень, который ехал по дороге на квадроцикле, хотя это запрещено правилами. Несколько раз водителя просили остановится, но он не сделал этого. Началась погоня.

В итоге мужчину в задержали в садовом товариществе «Заценьский родник». За рулем был 33-летний минчанин, до того его уже 11 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

«Медицинское освидетельствование показало у него 1,08 промилле. В отношении водителя составлены административные протоколы, а квадроцикл отправлен на штрафстоянку», — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.