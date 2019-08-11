Оказывается, в Украине есть целый рынок псевдоактивистов, которые борются против законных строек

Источник материала: Tut.by

В Киеве существует целый рынок псевдоактивистов, которые борются против абсолютно законных строек. Как это работает и сколько получают протестующие, рассказывает « 24 канал ».



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Откуда взялись псевдоактивисты?

Отсутствие четкой градостроительной политики и неизлечимая коррупция в государственных контролирующих органах вместе с бездействием правоохранителей привели к тому, что под видом «общественного неповиновения» в Киеве действуют преступные группы, которые искусственно организовывают протесты ради шантажа и собственного обогащения.

Псевдоактивистами также можно считать отдельные группы граждан, которые, прикрывая собственные бизнес-интересы, пытаются раздуть конфликт. Часто к «разборкам» присоединяются депутаты, которые отстаивают чьи-то бизнес-интересы. Их роль заключается в подготовке запросов к различным государственным и местным органам, например в полицию, земельную комиссию. Такие действия способны на некоторое время заблокировать строительство.

Сколько стоит протест?

По подсчетам экспертов, стоимость организованного «митинга» против законного строительства в Киеве может колебаться в пределах от 20 до 200 тысяч долларов. Хотя бывают и случаи, когда искусственно созданный митинг может обходиться заказчикам и намного дороже.

Например, отступные могут быть конвертированы в квадратные метры и могут достигать до 2% общей жилой площади. Если учесть рыночную стоимость квартир, то цена улаживания конфликта иногда может составлять свыше 2 миллионов долларов.

В зависимости от роли в протесте такого рода «активисты» могут получать в среднем от 10 до 40 долларов в час.

Сколько строек находится под давлением?

Специалисты отмечают, что энергичность псевдоактивистов существенно возрастает в предвыборный период. В 2018 году под давлением таких «митингующих» находилось более 45% объектов, строительство которых только началось, однако в 2019-м это число существенно выросло.

Сейчас этот показатель значительно изменился: более 80% строек, начатых в этом году, находятся под давлением активистов. При этом «улаживание» конфликта чаще всего длится от 1 до 3 месяцев.