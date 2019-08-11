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В Минздраве рассказали, как будут снижать цены на лекарства
12.08.2019 16:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Оставлено уже свыше 400 комментариев. Ведомство их изучило.
«На сегодняшний момент проанализированы те препараты, которые наиболее часто встречаются. Это уже больше 100 позиций. Сейчас готовятся дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Соответственно, эта информация передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для того, чтобы изучили ситуацию на соседних рынках. Будет зарегистрирована предельная цена, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной», - сообщает
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В июле Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook попросило пользователей сравнить стоимость покупаемых ими лекарств в Беларуси и за рубежом.
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