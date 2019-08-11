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В Минздраве рассказали, как будут снижать цены на лекарства

12.08.2019 16:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минздраве рассказали, как будут снижать цены на лекарства
shutterstock.com

Оставлено уже свыше 400 комментариев. Ведомство их изучило.

«На сегодняшний момент проанализированы те препараты, которые наиболее часто встречаются. Это уже больше 100 позиций. Сейчас готовятся дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Соответственно, эта информация передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для того, чтобы изучили ситуацию на соседних рынках. Будет зарегистрирована предельная цена, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра здравоохранения Владимира Караника.

В Минздраве рассказали, как будут снижать цены на лекарства
Минздрав Беларуси планирует снизить цены на лекарства
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В июле Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook попросило пользователей сравнить стоимость покупаемых ими лекарств в Беларуси и за рубежом.
 
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