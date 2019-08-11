В Минздраве рассказали, как будут снижать цены на лекарства

Оставлено уже свыше 400 комментариев. Ведомство их изучило.

«На сегодняшний момент проанализированы те препараты, которые наиболее часто встречаются. Это уже больше 100 позиций. Сейчас готовятся дополнения в нормативную базу регистрации предельных цен на лекарства. Соответственно, эта информация передается в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для того, чтобы изучили ситуацию на соседних рынках. Будет зарегистрирована предельная цена, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра здравоохранения Владимира Караника.

Минздрав Беларуси планирует снизить цены на лекарства Подробнее