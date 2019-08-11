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Минтруда: минимальная зарплата и доходы населения за июль индексироваться не будут

12.08.2019 16:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси денежные доходы населения и минимальная зарплата за июль индексироваться не будут. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Индексация, если говорить по-простому, — это перерасчет доходов населения — пенсий, зарплат и других, относительно цен на продукты и услуги. Доходы населения индексируются из бюджетных источников для того, чтобы частично возместить потери, которые вызывает инфляция. Однако индексация производится только в том случае, если индекс потребительских цен превысил 5% с момента последнего пересмотра доходов населения.

Напомним, в январе 2019 года были пересмотрены установленные от базовой величины пособия по безработице и стипендии людям во время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета. В мае были пересмотрены зарплаты, госстипендии обучающимся, клиническим ординаторам, работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной и дневной форме обучения в другой населенный пункт, и другие доходы, которые люди получают из бюджетных источников, и они устанавливаются в зависимости от размера тарифной ставки первого разряда.

— По данным Белстата, индекс потребительских цен в июле к июню составил всего 100,2%. Он не превысил порог 5% по отношению к январю и маю. Поэтому перечисленные доходы индексироваться не будут, — пояснили в Минтруда.

В указе президента № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» прописано, что индексации в полном размере подлежит сумма дохода равная среднедушевому бюджету прожиточного минимума на момент индексации. Это значит, что часть дохода человека, которая превышает прожиточный минимум, не индексируется. С 1 августа БПМ в среднем на душу населения составляет 230,91 рубля. 

Минимальная зарплата сейчас составляет 330 рублей и индексироваться не будет. Работникам, которые получают доходы в Беларуси из других источников, индексация проводится по основаниям, предусмотренным коллективными договорами.

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