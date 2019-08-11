|
Минтруда: минимальная зарплата и доходы населения за июль индексироваться не будут
Источник материала: Tut.by
В Беларуси денежные доходы населения и минимальная зарплата за июль индексироваться не будут. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Индексация, если говорить по-простому, — это перерасчет доходов населения — пенсий, зарплат и других, относительно цен на продукты и услуги. Доходы населения индексируются из бюджетных источников для того, чтобы частично возместить потери, которые вызывает инфляция. Однако индексация производится только в том случае, если индекс потребительских цен превысил 5% с момента последнего пересмотра доходов населения.
— По данным Белстата, индекс потребительских цен в июле к июню
Минимальная зарплата сейчас составляет 330 рублей и индексироваться не будет. Работникам, которые получают доходы в Беларуси из других источников, индексация проводится по основаниям, предусмотренным коллективными договорами.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ведомстве рассказали, почему белорусам в июле не будут компенсировать потери от инфляции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)